شيرين: رفضت مبلغا مغريا مقابل أن أقتل "صرصار" في أحد الإعلانات

كشفت الفنانة شيرين، عن أنها رفضت عرضا مغريا لعمل إعلان نظرًا لأنه يتضمن مشهد "قتل صرصار"، معللة أن السبب هو قناعتها أن الأموال ليست كل شئ فى حياة الإنسان.

وأضافت الفنانة خلال لقائها عبر "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، :"رقم خزعبلى ومش باخده فى مسلسل لكن الفلوس مش كل حاجة المهم الرضى".

وأضافت، أنها راضية عما وصلت له من شهرة وتاريخها الفني، مشيرة إلى أنها إنسانة بسيطة لا تتقمص دور النجمة الشهيرة،: "لو تقمصت شخصية النجمة الشهيرة كنت خلصت فن من زمان".

وعن المصاعب التى واجهاتها فى حياتها، قالت الفنانة شيرين، إنها تعاملت معها بالصبر والرضى.

وتابعت: "أنا مريت بحاجات كتير جداً.. وأنا دائماً أقول أنى مش أنا اللى استحملت لا ربنا هو اللى صبرنى".

وشددت الفنانة شيرين على ضرورة متابعة النشء ومراقبتهم فى تصرافاتهم وأفعالهم وتربيتهم على الطريقة السليمة التى تضمن تخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية: "كنت قاسية فى تربية ابنتى ولكن ذلك من أجل أن تكون إنسانة يعتمد عليها وهو ما أصبحت عليه الآن".