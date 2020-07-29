مساعد وزير التموين: تُلث القوى العاملة في مصر تعمل في مجال التجارة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المستثمرين في سباق للتواجد في السوق المصري، ويوجد تحت الإنشاء مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية متعددة منها سلسلة إماراتية انتهت بالفعل، فضلا عن استثمارات يونانية وفرنسية ولبنانية تتم حاليا، موضحًا أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بـ 1.2 تريليون في الناتج الإجمالي.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تُلث القوى العاملة في مصر تعمل في مجال التجارة، كما أن المناطق اللوجستية التي يتم تطويرها خارج المدن، تقلل حلقات التداول وتخفض أسعار السلع، وسيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية في 7 محافظات باستثمارات تفوق 40 مليون جنيه.

وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركة إدارة البورصة السلعية رأس مالها 100 مليون جنيه، وستساهم في تقليل الأسعار بنسبة 25%، كما أن حجم التعاقدات التي تتم سنويا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصل لـ 8 مليارات جنيه، متوقعًا نجاح مبادرة "ما يغلاش عليك" التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها.

وتابع: "هذه المبادرة تهدف لتنشيط حركة التجارة الداخلية والتي سيحصل خلالها المواطن الذي يمتلك بطاقة تموين على خصم إضافي 10% بحد أقصى 1000 جنيه على البطاقة".