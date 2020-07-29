مستشار الرئيس للصحة: يجب الاستمرار في كل الاحتياطات للحد من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إننا مازلنا في حاجة شديدة لاستمرار الاحتياط والحذر والترقب واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم التكدس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن هذه الأمور مهمة للحد من انتشار الفيروس وعدم إصابة الأشخاص وذلك لاستمرار المرحلة الحالية التي تشهد تناقصا في الإصابات وشدة الحالات خاصة تلك التي تحتاج مستشفيات أو عنايات مركزة وتنفس صناعي.

وتابع: "مطلوب الاستمرار في كل الاحتياطات اللي أحنا عاملينها وده العامل الأساسي والمؤثر واللي بنطلبه وأن شاء الله نستجيب له".

واستطرد "تاج الدين": "إحساس صحيح أن الخطر أقل لكن لم يختفي وده متوقع، وإذا عدنا للأيام الماضية كنا بنتحدث أن فيه منحنى للحالات وأن الزيادة كانت أفقية ودي أفضل من الرأسية وكل التوقعات أن الاعداد كانت هتزيد وتستقر لعدة أيام في مستوى معين ثم تناقص في الحالات وهو ما يحدث حاليًا".