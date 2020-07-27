تاج الدين: العالم يترقب الشتاء المقبل ترقبا لموجة محتملة لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنّ فيروس كورونا حاد وشديد وشرس ويعاني منه العالم أجمع، وحتى وإن وصلنا لمرحلة أنّ الأمور أصبحت جيدة لكن الوباء ما زال موجودا في العالم.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه عندما نصل لمرحلة يتحول فيها الوباء لمرض عادي أو فيروس عادي أو مرحلة ما بعد الوباء، ستعلن الحكومة الإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة، وهذا متوقع، لكن كل العالم ينتظر تجاوز فترة الشتاء المقبل حتى لا يحدث موجة أخرى لهذا الفيروس.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّه يجب التزام الحذر والاحتياط لتجاوز تلك المرحلة، مشددا على أنّ الاستعداد المبكر المؤسسي والإجراءات التي اتخذتها الدولة، ساهم في وصولنا لهذه النتائج رغم أعداد الوفيات والإصابات.