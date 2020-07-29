فنانون عرب ينعون طبيب الغلابة: كرس حياته للغير

لم يقتصر نعي طبيب الغلابة الذي وافته المنيه صباح الثلاثاء، على الفنانيين المصريين فقط، حيث حرص عدد كبير من الفنانين العرب على نعي الطبيب الراحل على صفحاتهم الشخصية.

الفنانة السورية نسرين طافش، كتبت ناعية طبيب الغلابة عبر حسابها على تويتر "السلام لروح ⁧‫طبيب الغلابة‬⁩ ⁧‫محمد مشالي‬⁩ ‏في الجنة إن شاءالله بحق ما ساعد ناس وأسعد ناس".

كما نعته المطربة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابها على "تويتر"، حيث كتبت "‏ما أعظم الإنسان عندما يكرس حياته للغير!! الله يرحمه".

المطربة السورية أصالة أيضا نعته قائلة: "هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان، ويستحقّ أنّ يُحفظ اسمه ومافعل وماأعطى وماداوى في كتاب يحكي قصص قلوب رحومه.. يستحقّ شارعاً باسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير، أحبّه ملايين البشر وأنا منّهم، دون أنّ نلتقيه، رحم الله ⁧‫طبيب الغلابة"‬.⁩

فيما اكتفت الفنانة السورية جومانا مراد، بنشر صورة للراحل طبيب الغلابة علي هيئة ملاك وكتبت عليها "وداعا طبيب الغلابة.. استوصوا بالفقراء خيرا"

وتوفي صباح الثلاثاء، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.