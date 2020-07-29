تسهيلا على أهالي الأقصر.. توزيع نشرات بشروط ومستندات التصالح

وزعت السلطات بمحافظة الأقصر، نشرة متكاملة بكل المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على المخالفات البنائية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

"الوطن" استعرضت أبرز الشروط التي جاءت في النشرة والتي حاءت بعد استفسارات المواطنين في المحافظة بهذا الشأن.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب.

2- دفع جدية التصالح وفيها 25% من إجمالي مقابل التصالح.

3- تقديم المستندات الدالة على صفة المتقدم بطلب التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنيى المطلوب التصالح عليه.

4- تقديم المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال: "المستند الدال علي تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كغاز أو مياه أو كهرباء – مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية – عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري – صورة ملتقطة بالقمر الصناعي – تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء).

5- تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي.

6- تقديم نسخة من الرسومات المرفقة بتراخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

7- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال.

8- يثبت بالتقرير المعتمد من نقابة المهندسين أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبني وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019.

9- تقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

10- مدة انتهاء تقديم الطلبات هي 30 سبتمبر 2020.