غرف عمليات بمحافظة الأقصر ومراكزها استعدادا لعيد الأضحى

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد "ألهم" خلال اجتماع اليوم، بمسئولي المحليات على تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية، وتنظيم نوبتجيات على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات ترد من المواطنين، ومواجهة أي طواريء والتعامل معها بشكل فوري.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية بتكثيف العمل وإنجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول.

وأكد محافظ الأقصر ضرورة المرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية، للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وشدد المحافظ على الطب البيطري، بحظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءً من يوم العيد، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان، والتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.