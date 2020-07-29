دراسة: نصف سكان الأحياء العشوائية بمومباي الهندية مصابون بكورونا

كشفت دراسة أجرتها سلطات مدينة مومباي الهندية، أن أكثر من نصف سكان الأحياء العشوائية في المدينة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الدراسة التي نشرت أمس الثلاثاء، أن 6.936 شخصا اختيروا بطريقة عشوائية لتحاليل دم أوضحت نتيجتها أن 57% من سكان الأحياء الفقيرة و16% من غير السكان يحملون أجساما مضادة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتشير الأجسام المضادة في تحاليل هؤلاء الأشخاص، إلى تعرضهم لعدوى فيروس كورونا، إذ تنشأ لمنعه من التسلل إلى الخلايا البشرية.

وسجلت مدينة مومباي وفقًا للأرقام الرسمية، أكثر من 110 آلاف إصابة وأكثر من 6 آلاف وفاة حتى الآن.

وتعد الهند هي ثالث أكثر دول العالم تضررًا بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بعد تسجيل 1.5 مليون إصابة.