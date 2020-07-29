حماية المستهلك نقوم بعمل أوردرات شراء حقيقية لمخالفي "السعر أنبوكس"

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع صفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لم تلتزم بإعلان أسعار المنتجات، مؤكدًا أن موظفي الجهاز يقومون بعمل أوردرات شراء حقيقية من أجل رصد المخالفين.

وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الشركات الموجودة على أرض الواقع يتم التواصل معها بشكل أو بآخر، لافتًا إلى أن التحدي كان التعامل مع صفحات مجهولة لأشخاص عاديين يمكنهم إغلاقها في أي وقت.

وأوضح "فرج" انه تم الاتفاق مع النيابة العامة ونيابة الشئون المالية والتجارية لرصد أرقام هواتف هذه الصفحات وبدأو الإحالة بأرقام الهواتف التي يتم الإعلان عنها "المصدر الرئيسي لعملية البيع"، لافتًا أن النيابة ستستعلم عن مالك الخط من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتم محاسبته لمخالفة قانون حماية المستهلك.

وتابع: "العقوبات المنصوص عليها للقانون رقم 181 لسنة 2018 تتراوح بين 10 آلاف جنيه لـ2 مليون جنيه عند تكرار نفس الجرم".

وأشار أن الجهاز يعمل على رصد عمليات الشراء عن طريق الإنترنت وعن طريق رصد شركات التوصيل نظرًا لأنهم يقومون بعمل أوردرات شراء حقيقية وإحالة المخالفين للنيابة العامة بأرقام هذه الشركات أو عناوينها.