شقيق طبيب الغلابة يكشف تفاصيل الوفاة: مات أثناء نومه

قال أسامة مشالي شقيق الراحل الدكتور محمد مشالي، المعروف بـ "طبيب الغلابة": "اللي لمسناه النهاردة شئ عظيم جدًا وقيم جدًا وبصراحة شفنا محبة الناس قد إيه من جميع المحافظات والمنظر اللي كانت الجنازة بيه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "ده كانت نتيجة عمله الطيب وهو بيجني ثمار العمل ومكنش له هدف غير الغلابة وكان طبيب الغلابة بمعنى الكلمة وقضى حياته كلها عشان الغلابة".

وأوضح أن أمس هو اليوم الوحيد الذي لم يذهب فيه شقيقه للعيادة حتى يوم وفاة والدهم ذهب للعيادة، لافتًا أنه كان يذهب للعيادة حتى في أيام العطلات والأجازات والأعياد مضيفًا: "أمبارح كان أول يوم في حياته يصحى الساعة 11 الصبح ويقول أنا مش قادر أروح العيادة النهاردة"، مؤكدًا أن شقيقه لم يكن يعاني من أي مشكلة صحية.

وتابع: "حتى زوجته قالت فرصة خليه يريح جسمه يوم واستغرق في النوم مدة طويلة لحد الساعة 7 مساء وسابته نايم واكتشفت أنه مات في الأيام المفترجة دي، واتمنى يكون مثواه الجنة بسبب عمله الطيب".