صاحب عقار طبيب الغلابة: كان جنديا من جنود الله لأداء رسالة سامية

قال حسن محمد صاحب عقار عيادة طبيب الغلابة، إن الراحل الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، كان يمارس عمله بعيادته منذ 35 عاما، ولم يتخلى يوماً عن دعم ومساندة الفقراء، لافتًا أن والده هو من حرر عقد إيجار العيادة قبل مولده بسنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الدكتور محمد كان ملاكا على هيئة بشر وكان رحيما جداَ بالفقراء والكشف بتاعه من زمان قليل ورمزي واللي معندوش مقدرة على دفع الكشف كان بيكشف عليه ويديله العلاج من عنده".

وأوضح أن الطبيب الراحل كان يكشف على غير القادرين ويعطيهم العلاج "كان لا يبحث عن مال ولا جاه ولكنه كان جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى لأداء رسالة سامية، كما كان الأب الروحى والمثل الأعلى، وكان طبيب الفقراء وطبيب الغلابة"، لافتًا أنه ترك عيادته كما هي منذ 35 عاما بدون أي تجديدات.