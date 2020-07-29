شروط اختيار عمال الروبيكي: لا نقبل أصحاب الوزن الزائد والمدخنين

تحدث سعيد حماد، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، عن شروط اختيار العمال للالتحاق بالعمل بمدينة الروبيكي الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية.

وقال "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إنه يتم اختيار العمال بناءً على الكفاءة، والخبرة في مجال صناعة الغزل، مؤكدًا أن هناك معايير لاختيار العمال، منها الخبرة والعمل الطويل في هذا المجال مشددًا على عدم قبول المدخنين، نظرًا لأن: "عقب سيجارة يولع الدنيا كلها".

وأضاف، أنه لا يتم قبول أصحاب الأوزان الزائدة، مؤكدًا أن السبب في ذلك عدم الاتفاق مع طبيعة الصناعة التي تستوجب خفة الحركة، لافتًا أنه يتم توفير تدريبات صباحية خفيفة للحفاظ على لياقة العامل.