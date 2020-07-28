فرج عامر عن "الروبيكي": كانت حلم الصناع.. والدولة لا تسير بشكل عشوائي

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مدينة الروبيكي التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كانت حلم الصناع منذ فترة كبيرة وسيحدث نقلة كبيرة في الصناعة، موضحًا أن هذه المدينة تُعد إضافة في تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج حيث تضم 6 مصانع متطورة ومن شأنها أن تعيد مصر إلى الريادة في صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تسير بشكل مخطط وليس عشوائي، كما أن حديث السيسي عن رغبته في التصدير بـ 100 مليار دولار ، يمكن تحقيقه بمجهود مشترك من الدولة والصناع.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن السيسي يريد تحويل مصر لدولة مصدرة كبيرة، فكل الافتتاحات تشعرك أنك تسير في الطريق السليم وتأسيس للدولة الصناعية الحقيقة، حيث تم افتتاح اليوم مصانع متقدمة جدا وحققت النقلة المنشودة للصناعة المصرية في الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذه المصانع طفرة كبيرة في هذا المجال.

وتابع: "الدولة تعرف ما تفعل وتوجهاتها واضحة وتسير على أسس ثابتة، مستدركا أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالعمالة وتكون مدربة وعلى مستوى عالٍ جدا من المهنية.