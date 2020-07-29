هدايا تذكارية احتفالا بمرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

وزعت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد هدايا تذكارية على أوائل من قاموا بالتسجيل في المنظومة، وذلك في إطار الاحتفالات بمناسبة مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد يوليو 2019، وفي إطار سعي الهيئة للتعريف بالمنظومة، وتشجيعًا على التفاعل المجتمعي معها،

وقالت الهيئة، في بيان صحفي منذ قليل، أنه تم تسجيل ما يقرب من 600 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أنه تم تقديم أكثر من مليون و800 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين خلال نفس الفترة، وذلك من خلال الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها ببورسعيد، وتشمل 8 مستشفيات كبرى وتخصصية كبرى، بالإضافة إلى 31 مركز ووحدة صحة طب أسرة، تم تجهيزهم وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على أعلى مستوى.

وأضافت الهيئة، أن التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل متاح لكل مواطني بورسعيد، وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال أو صورة منهم لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة، وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم، ومن ثَّم الانتفاع بخدمات المنظومة.