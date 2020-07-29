 الناتو يرحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان خلال العيد

رحب حلف شمال الأطلسي (ناتو) بوقف إطلاق النار في أفغانستان خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه خطوة مهمة في عملية السلام الأفغانية.

وأكد الناتو - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء - أن هذه الخطوة يجب أن تؤدي في أقرب وقت ممكن للمفاوضات بين الأفغان.

وكانت حركة (طالبان) قد أعلنت وقفا لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى، في ثاني هدنة تشهدها أفغانستان في شهرين ونصف الشهر.