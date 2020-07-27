إحباط محاولة تفجير 4 قنابل متتالية في أفغانستان

أحبطت القوات الأفغانية محاولة مسلحين لتفجير 4 عبوات ناسفة متتالية في العاصمة كابول.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم، أنّ المسلحين زرعوا القنابل في محيط منطقتي موساهي وقره باغ.

وأضاف البيان أنّ قوات الأمن الأفغانية تمكنت من رصد القنابل وإبطال مفعولها قبل أن يتمكن المسلحون من تفجيرها ومنع الانفجارات التي قد تلحق إصابات بالمدنيين.

من جانبهم، لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.

يذكر أنّ طالبان ومسلحين آخرين كثيرا ما يستخدمون العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن، إلا أنّ غالبية هذه الهجمات تلحق إصابات بالمدنيين.