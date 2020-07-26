تعديل اللوائح الدراسية بكليات جامعة أسيوط لتطبيق "التعليم الهجين" 2021

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل اللوائح الدراسية بالكليات بما يتوافق مع تطبيق نظام "التعليم الهجين" وذلك بدءً من العام الجامعي المقبل 2020 - 2021 وفقاً للقرار المتفق عليه من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من خلال توجيه عمداء الكليات لعقد مجالس طارئة داخل كلياتهم اليوم الأحد 26 يوليو لإعادة النظر في اللوائح الدراسية الموضوعة وتعديل النصوص الخاصة بالعملية التعليمة ونظام الامتحانات وذلك بما يتوافق مع طبيعة الدراسة بكل كلية .

جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة مجلس الجامعة عن شهر يوليو 2020 بحضور السادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات ومختلف عمداء الكليات النظرية والعملية بالجامعة.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن اتجاه وزارة التعليم العالي بتطبيق نظام التعليم الهجين يأتي في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمنع التكدس والحد من انتشار الفيروسات والميكروبات المعدية، واستثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم العملية التعليمة إلكترونياً جنباً إلى جنب الحضور الفعلي للطلاب بكلياتهم وجهاً لوجه .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يشهد العام المقبل دمج بين نظام التعليم الإلكتروني والتعليم وجهاً لوجه بحيث يصل في الكليات العملية إلى 60% حضور فعلى وجهاً لوجه و40% إلكتروني، أما في الكليات النظرية فتقوم العملية التعليمية مناصفاً بين النظامين، وهو ما سوف تستعد له الجامعة عن طريق تنظيم الدورات التدريبية اللازمة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تحميل المحاضرات إلكترونيا، وتقديم محاضرات تفاعلية على موقع الجامعة ومواقع الكليات بحيث تقتصر المحاضرات بالكليات على مناقشة ما تم تقديمه إلكترونيا.

وأضاف "غريب" أنه من المقرر كذلك أن يمتد اليوم الدراسي إلى الخامسة مساء، وأن يتم تقسيم كل دفعة على مجموعات أصغر وذلك لمنع التكدس في المحاضرات والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.