ضبط 4435 علبة دواء غير مصرح ببيعها في أسوان

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، حملات مكبرة للتفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بأسوان، "جرى المرور والتفتيش على 142 صيدلية أهلية خلال الـ3 أشهر الماضية، وكان أبرز ما أسفرت عنه تلك الحملات الآتي: ضبط وتحريز 453 علبة دواء صادر بشأنها منشورات المركزية للشئون الصيدلية من أصناف الرانتدين وأصناف أخرى، وضبط 4435 علبة دواء غير مصرح ببيعها".