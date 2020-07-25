محافظ الفيوم: إحالة 700 مخالفة بناء للنيابة.. ولا نتستر على مسؤول فاسد

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه منذ شهر تعمل الأجهزة التنفيذية المعنية بمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت منذ عام 2015، حتى يكون لدينا حصر واقعي لكافة العقارات ومعرفة المخالف منها، مشيراً إلى أنه تم عمل قائمة سوداء للمقاولين الذين استخدموا أسماء وهمية لإنشاء و تم إرسالها القائمة للأمن.

وأضاف "الأنصاري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يجرم ولا يحدد عقوبة على أحد، بل يعالج شكل معين وصلت إليه البلاد خلال الـ40 عام الماضية، لافتاً إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت أنه خالف القانون.

وتابع: "لا يوجد لدينا رفاهية التستر على مسئول أو موظف أو مقاول فاسد"، لافتًا إلى أنه جرى إحالة 700 حالة إلى النيابة بسبب مخالفات البناء.