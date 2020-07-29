الهند تسجل 48 ألفا و513 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، 48 ألفا و513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت إلى مليون و531 ألفا و669 حالة، وذلك عقب تسجيل 48 ألفا و513 حالة إصابة جديدة.

وأضافت أن الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 34 ألفا و193 حالة، وذلك عقب تسجيل 768 حالة وفاة جديدة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 988 ألفا و29 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.