نيابة السويس تفرج عن مرشح لـ"الشيوخ" صادر ضده 116 حكما

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، الإفراج عن مرشح مستقل في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد تقدمه بالمعارضة القانونية على الأحكام الصادرة ضده.

ونفذت الشرطة قرار النيابة العامة، وجرى الإفراج عن المرشح الذي يعمل مقاولا في القاهرة والسويس.

وأكد مصدر أمني، أن المقاول كان صادر ضده 116 حكما قضائيا بسبب مخالفات ومحاضر حررتها شرطة الكهرباء ضدة بسبب مخالفات في عمارات سكنية قام ببنائها، لافتا إلى أنه جرى الإفراج عنه بعد تصالحه وتسديده الغرامات.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المرشح المستقل في انتخابات مجلس الشيوخ، من داخل منطقة الملاحة السكنية.