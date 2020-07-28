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القصير: الصين فوضتنا للكشف على سلعها المستوردة بسبب ثقتها في إجراءاتنا

كتب:

شريف سليمان
10:35 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الدكتور السيد القصير وزير الزراعة

الدكتور السيد القصير وزير الزراعة

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الفضل في زيادة الصادرات المصرية الزراعية، يرجع إلى نجاح منظومة العمل الجماعي.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أن كل من يتداول المنتج الزراعي من مسؤولين ومزارعين وغيرهم، يتعاملون معها على محمل الجد، كما أن هناك متابعة ورقابة.

وتابع، أن الصين وأمريكا واليابان والدول الخليجي وأوروبا، لا يحصلون على السلع إلا بعد التأكد من سلامتها الصحية بنسبة 100%.

وواصل: "الصين مؤخرًا، من اطمئنانها إلى قدرة وإجراءات مصر الفائقة في الرقابة على السلع المصدرة، فإنها فوضت مصر لكي تكشف لها على السلع التي تستوردها".

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