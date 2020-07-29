طرح لحوم طازجة ومبردة في أسيوط استعدادا لعيد الأضحى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جاهزية المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في جميع القطاعات الخدمية، لافتاً إلى العمل على توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة والجمعيات الاستهلاكية.

وأشار إلى التنسيق مع شركات القطاعين العام والخاص والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية والجمعيات الاستهلاكية، لضخ وتوفير كميات إضافية من السلع في حالة حدوث أي طارئ أو اختناقات أو نقص في السلع الغذائية والأساسية عند متابعة حركة السلع بالأسواق.

وأضاف المحافظ أنه جرى الإعلان عن طرح 48 عجل جاموسي حي بمحطة بني سند، بأوزان تصل من 401 إلى 550 كيلو جرام قائم بـ 48 جنيها للكيلو، و12 عجل بقرى فريزيان بمحطة الحمام بأوزان تصل من 401 إلى 550 كيلو جرام قائم بـ 55 جنيها للكيلو، بالاضافة إلى طرح لحوم بلدي مشفاه بالمنفذ الرئيسي بحي السادات بـ 100 جنيه للكيلو للمستهلك.