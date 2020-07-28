محافظ أسيوط يتفقد الخدمات بمركز شرطة ساحل سليم

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، زيارة إلى مركز شرطة ساحل سليم لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك وتفقد الخدمات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة ساحل سليم ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ولتفقد المرافق والخدمات الأمنية بطريق (أسيوط / ساحل سليم) الزراعي.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والاستقرار بالبلاد، والتصدي للخارجين على القانون.