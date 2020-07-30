بتكلفة 21 مليارا.. تعرف على أبرز خطوات تطوير قطاع الغزل والنسيج

بخطوات جادة، تحركت الدولة المصرية في السنوات الـ 6 الماضية في طريق عودة صناعة الغزل والنسيج إلى ريادتها مرة أخرى، كان آخرها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجمع الروبيكي الصناعي، منذ يومين، وذلك بعدما ظلت لسنوات طويلة في الإنعاش، حيث بدأت الصناعة في الموت البطيء بداية من منتصف التسعينيات، وهو ما تبعه من تراجع في زراعة القطن المصري.

في السطور التالية.. يرصد «الوطن» أبرز الخطوات التي اتبعتها الدولة لإعادة صناعة الغزل والنسيج إلى ريادتها مرة أخرى، والتي جاءت كالتالي:

*تتكلف عملية التحديث والتطوير نحو 21 مليار جنيه وتستمر لمدة عامين ونصف العام، على أن يتم تمويل العملية من خلال قروض بنكية وبيع أصول غير مستغلة أغلبها أراضي، وجار عرض العديد من قطع الأراضي في مزادات لاستكمال تمويل مشروع التطوير.

* لم تستسلم الدولة المصرية لما حدث، وحين فشل الفلاحون في تسويق وبيع محصول القطن بسبب عزوف الشركات المصدرة عن شراء المحصول، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته، وبالفعل تم وضع خطة شاملة، بدأت بالإعداد لمنظومة متكاملة لتجارة الأقطان، وشملت 3 محاور رئيسية؛ هي: الإصلاح الإداري والتشريعي، ومشروعات إعادة الهيكلة الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

* تم الاستعانة بمكتب "وانر" الاستشاري الأمريكي لتقييم الشركات التابعة، و قضى نحو 40 خبيرا استعان بهم المكتب أكثر من 24 شهرا لتقييم الشركات، وقيم الخبراء حالة الشركات من جميع النواحي الفنية والمالية والادارية .

*تم الانتهاء من تطوير أول محلج بالفيوم وجارى إنشاء بقية المحالج، والخطة تضمن حاليًا تطوير 23 مصنع يتم دمجهم في 9 مصانع، حسب تصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.