صراع "الشيوخ" يشتد بمطروح: 5 مرشحين من قبيلتين على مقعد واحد

اشتد صراع انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة مطروح، بين المرشحين الخمسة على المقعد الفردي الوحيد في الدائرة.

ويتنافس 5 مرشحين على المقعد الفردي، منهم 3 مرشحين من قبيلة واحدة "القناشات" وهم: محمد رحومة وحيدة مرشح مستقل رمز الصقر، وفتحي رزق محمد رحومة فردي مستقل، وصابر مصطفى رفاد مرشح فردي حزب النور رمز الفانوس.

الصراع ناتج عن وجود ثلاثة مرشحين لثلاث عائلات ينتمون لقبيلة الواحدة، ما يؤدي إلى تفتيت صوت القبيلة بينهم وهو ما سيكون له تأثير سلبي على التصويت، ووضع الناخبين في حيرة نظرا لتمتع الثلاثة بالسمعة الطيبة.

الأمر نفسه ينطبق على أبناء قبيلة الجميعات، حيث يدور صراعا بين المرشحين رزق علواني عبدالحميد "فردي" حزب مستقبل وطن رمز القلم، وحسين آدم جارح، "فردي" مستقل، رمز الأسد، خاصة وأنهما من مدينة واحدة وهي الضبعة، على الرغم من انتشار القبيلة في مناطق عدة بالمحافظة، وهو ما وضع أبناء القبيلة والمدينة في حالة انقسام.

وحمل مرشح مستقبل وطن عبئا شديدا في مواجهة ليس فقط مرشح النور الذي يحظى بتأييد أعضاء الحزب وأنصارهم من جميع القبائل في المحافظة، ولكن المرشحين المستقلين أيضا.