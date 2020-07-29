الطريق إلى مجلس الشيوخ

شهدت الساعات القليلة الماضية، اكتمال الخريطة الانتخابية لمقاعد مجلس الشيوخ، وذلك بعد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء كانوا مستقلين أو أحزاباً، حيث بلغ عدد المرشحين 787 مرشحاً على المقاعد الفردية، و100 مرشح أساسى و100 احتياطى على نظام القوائم، ترصدهم «الوطن» فى الخريطة الآتية:

تقسيم الدوائر الانتخابية

تُقسَّم الجمهورية لـ27 دائرة تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردى.

تُخصَّص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم.

يخصص لدوائر نظام القوائم 15 مقعداً لدائرتين و35 مقعداً لدائرتين أخريين.

الطعون والكشوف النهائية للمرشحين

انتهت «الوطنية للانتخابات» من نظر الطعون وتم استبعاد عدد من المرشحين لأسباب مختلفة مثل الذمة المالية والتهرب الضريبى.

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى إلا إذا قررت «الإدارية العليا» وقف التنفيذ.

أعادت «الإدارية العليا» 25 مرشحاً إلى مضمار الماراثون الانتخابى من جديد.

الحق فى الحصول على بيانات الناخبين

يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة ولممثلى القوائم الحصول من «الوطنية للانتخابات» على بيان بأسماء المرشحين.

يتم تسليم بيانات الناخبين بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها تتضمن اسم الناخب ولجنته ورقمه.

تُسلَّم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

خلوّ مكان أحد المترشحين

إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية بسبب التنازل أو الوفاة أو لحكم قاضٍ، يحل محله المترشحون الاحتياطيون.

على ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

إذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة استُكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحملون ذات صفة من خلا مكانه.

التنازل عن الترشح

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو أى وسيلة رسمية تحددها «الوطنية للانتخابات».

يكون التنازل خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان الكشوف النهائية للمترشحين.

يجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح بطلب يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات.

تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

موقف المترشح الوحيد على المقاعد الفردية

إذا لم يترشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخص وحيد أُجرى الانتخاب فى موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على 5% من عدد الناخبين المقيدين فى بيانات الدائرة.

إذا لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

مقاعد نظام القوائم

تقدمت قائمة وحيدة لخوض الانتخابات وهى «القائمة الوطنية من أجل مصر».

100 مرشح أساسى و100 مرشح احتياطى موجودون بالقائمة.

نصاب الفوز فى الانتخاب

يفوز المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة بالمقعد الانتخابى.

إن لم تتوافر الأغلبية المطلوبة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

يحدَّد عدد مترشحى الإعادة بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة.

وفى نظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

4 دوائر مخصصة لنظام القوائم

الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا).

الثانية (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد).

الثالثة (قطاع شرق الدلتا).

الرابعة (قطاع غرب الدلتا).

عدد المترشحين بكل محافظة على المقاعد الفردية

98 القاهرة

73 الجيزة

60 القليوبية

10 الفيوم

23 بنى سويف

27 المنيا

28 أسيوط

35 سوهاج

42 قنا

10 البحر الأحمر

25 الأقصر

12 أسوان

2 الوادى الجديد

43 الدقهلية

30 الغربية

30 المنوفية

17 دمياط

20 كفر الشيخ

67 الإسكندرية

41 البحيرة

47 الشرقية

9 الإسماعيلية

8 بورسعيد

13 السويس

5 مطروح

7 شمال سيناء

5 جنوب سيناء

787 إجمالى عدد المترشحين

300 إجمالى عدد المقاعد بمجلس الشيوخ.

100 مقعد يتنافس عليها المرشحون على المقاعد الفردية.

100 مقعد مخصصة للقوائم الانتخابية.

100 عدد المعينين المقرر اختيارهم من رئيس الجمهورية.

%10 بحد أدنى مخصصة للنساء بمقاعد مجلس الشيوخ.

أعداد مرشحى الأحزاب والمستقلين على مستوى الجمهورية بالمقاعد الفردية

92 مستقبل وطن

18 المؤتمر

55 حماة الوطن

22 الوفد

7 الشعب الجمهورى

18 النور

511 مستقلون

حصة أبرز الأحزاب فى قائمة من أجل مصر (القائمة الوحيدة بالانتخابات)

مستقبل وطن 59 مرشحاً

الشعب الجمهورى 10 مقاعد

الوفد 6 مقاعد

حماة الوطن 5 مقاعد

المصرى الديمقراطى 3 مقاعد

التجمع 3 مقاعد