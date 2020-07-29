بنك ناصر يناقش مشروع الهيكلة والتطوير

عقد مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعي، اجتماعا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت القباج، إلى أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها إعادة تشكيل مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة مختارة من رجال الاقتصاد والدين والمصارف والقانونيين.

ويضم التشكيل الجديد، الدكتور شوقي علام مفتي الديارالمصرية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمستشار أحمد شحات إسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن، وباسل محمد إبراهيم الحيني، والمهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد، وهلا شاكر طلبة صقر، وعمرو كمال أبو العزم، بالإضافة إلى سحر محمد علي السلاب.

وصرحت القباج، بأنه جرى مناقشة الدراسة المقدمة من شركة برايم للأعمال الاستشارية برئاسة الدكتور عاطف حلمي، لإعادة هيكلة وتطوير البنك، في ضوء التعاقد الموقع مع شركة برايم، للقيام بالدراسة التشخيصية لبنك ناصر الاجتماعي، وإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك، وذلك في إطار المشروع الممول من البنك الأفريقي للتنمية، وفقا للاتفاقية الموقعة مع بنك ناصر الاجتماعي، في هذا الشأن.

وأوضح محمد عشماوي، أن الهدف من إعادة هيكلة البنك، هو إعادة تنظيم وهيكلة آليات العمل بالبنك، هذا بالإضافة إلى تقديم أفضل الحلول الاجتماعية المالية، وغير المالية، للفئات الأكثر احتياجا بطريقة فعالة، لمكافحة الفقر، نظرا لطبيعة البنك كرائد للتنمية المستدامة مشتملة على (التمويل– الإدخار– صندوق الأسرة والنفقات– التركات– لجان الزكاة).

وأوضح أن تنفيذ المشروع على ثلاثه مراحل متعاقبة، هي المرحلة الاستهلالية، ومرحلة التشخيص، ومرحلة تطوير الإستراتيجية.

وأفاد عشماوي، بالموافقة على التشكيل الجديد للجان المنبثقة من مجلس الإدارة، حبث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف محدد، وتضم اللجان، لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والالتزام، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى لجنة الاستثمار.