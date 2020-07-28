عاجل.. غريق جديد في شاطئ بلطيم وإنقاذ اثنين كانوا برفقته

لقى شاب، مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط، أمام قرية البنائين التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وجرى تحرير محضر وجاري البحث عن الجثة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بغرق شاب بمياه البحر المتوسط أمام قرية البنائين، وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة المعنية للدفع بفرق للبحث عن جمانه.

وبسؤال الأهالي تبين أن الغريق هو "محمد. س" 28 عاما، وأنه غرق أثناء الاستحمام، حيث كان برفقة شخصين، وتمكن الأهالي من إنقاذهما، ولم يستطيعوا إنقاذ الشاب الثالث.

وتكثف الأجهزة الأمنية والمعنية البحث عن جثمانه بالتنسيق مع أهالى المنطقة والصيادين باستخدام قوارب الصيد.