محافظ مطروح: لا ذبح في الشوارع (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مجزر مدينة مرسى مطروح للاطمئنان على جميع الاستعدادات لاستقبال ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ونبه "شعيب" خلال زيارته لمجزر مطروح على الاستعداد التام مع توافر كميات المياه الكافية وتكثيف أعمال النظافة أولا بأول داخل وخارح المجزر.

واستعرض الدكتور سعد جويلي مدير مديرية الطب البيطرى بمطروح مراحل العمل في المجزر بداية من دخول الذبائح إلى المجزر والفحص والذبح والسلخ، والتأكد من سلامتها الصحية والتقطيع حتى خروجها من المجزر، مع توافر 3 أطباء بيطريين لمراجعة جميع مراحل الذبح، وتواجد سيارة نقل اللحوم بشكل حضاري مع الحفاظ على البيئة، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة.

وأكد محافظ مطروح العمل على توفير جميع احتياجات المجزر وفتحه أيام العيد بالمجان للمواطنين، مناشد جميع المواطنين بالعمل على الحفاظ على البيئة والصحة العامة والتخلص الآمن من فضلات الذبح، وعدم ذبح الأضاحي في الطرقات والشوارع.