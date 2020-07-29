"شركات قطاع الأعمال" تنتج 14 مليون عبوة خافض حرارة لمواجهة كورونا

أنتجت الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام منذ تفشي جائحة كورونا وعلى مدار 4 أشهر ما يقرب من 1.3 مليون عبوة أدوية مضادات حيوية، و14 مليون عبوة خافض حرارة، و5 ملايين عبوة فيتامين سى، و750 ألف عبوة زنك، و7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، و150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، و100 ألف عبوة فيتامين (د)، و260 ألف عبوة أدوية أطفال.

واستهدفت زيادة إنتاج الشركات التابعة من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID 19) وذلك لضمان توافر هذه المستحضرات بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين وكذا القطاع الطبي المصري.

وأكدت الوزارة في بيان أن الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية وهم سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر اهتمت بزيادة إنتاج هذه المستحضرات خلال فترة مارس يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية.

وأضافت هذا علاوة على زيادة إنتاج الشركات من الكحول والمطهرات لتصل إلى 750 طن كحول طبى تركيز 70% ، و1.9 مليون عبوة كحول 70% للاستخدام الشخصي (عبوة 110 مل)، و125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي (عبـوات من 60 مللي إلى 1 لتر، و8 أطنان مطهر جراحي، و20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة).

وأشارت إلى تواصل توفير الكمامات والقفازات الواقية بشركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية بكميات كبيرة والبيع بأسعار مناسبة، مع توافر أرصدة تكفى احتياجات السوق بجميع فروع البيع بالشركتين.