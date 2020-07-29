نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع السابع للجنة تراخيص أعمال البناء

ترأس الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، الإجتماع السابع للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الاجتماع المستشارالحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج أنه جرى الإنتهاء من جميع طلبات التراخيص في مراكز "طهطا، والمراغة، وجهينة، وحي غرب سوهاج" بنسبة تنفيذ 100%، أما بالنسبة لمركز البلينا جرت الموافقة على 16 طلبًا من 31 طلبًا، ومركز المنشاة 8 طلبات من 52 طلبًا، ومركز دار السلام 30 طلبًا من 67 طلبًا، ومركز أخميم 12 طلبًا من 64 طلبًا.

وأوصى الإجتماع بضرروة التنبيه على اللجان الفرعية بسرعة الإنتهاء من الفحص لكافة التراخيص، وسرعة قيام اللجنة الفنية بمراجعة تقارير اللجان الفرعية، وإعداد تقارير بشأنها للعرض على اللجنة العليا، عقب إنتهاء ممثل جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء من مراجعتها.

وجرى الاتفاق على عمل نموذج موحد لكل ترخيص جرى فحصه على حدى، يتضمن بيانات الترخيص والمتابعة حتى إعداد كشف مجمع بما انتهى إليه رأي اللجنة العليا بكافة التراخيص على مستوى المحافظة ويعرض على السيد الوزير المحافظ لإعتماده، تمهيدا لإعداد تقرير نهائي يرفع للسيد وزير التنمية المحلية.

وبدأ قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر.