تحرير 18 محضرا والتحفظ على 160 حالة إشغال في مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن ضبط 18 مخالفة إشغال ونظافة والتحفظ على 160 حالة تعدي على الأرصفة بالمخالفة، من خلال الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق على سوق مطروح الحضاري وشوارع زاهر جلال والثانوية وعمر المختار وعلم الروم وشكري القوتلي.

وأكد "عبدالرازق"، تحرير 460 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ على أكثر من 760 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التي تقوم بوضعها أمام المحال التجارية في شارع علم الروم.

وقال إنه يجري رفع والتحفظ على جميع أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجول لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من إنتشار الباعة الجائلين، حفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية، لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.