القاهرة تدفع بـ25 أتوبيس نقل عام لحل أزمة توقف المترو

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدفع بـ25 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة للعمل بين محطتي الدمرداش والشهداء لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين، والناتجة عن توقف حركة المترو في محطة غمرة.

كانت شركة مترو الأنفاق، أعلنت في بيان لها، منذ قليل، انقطاع الشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول.

وأوضحت الشركة، أن حركة القطارات بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات في الاتجاهين، ومن محطة سراي القبة حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، ومن محطة سراي القبة حتى محطة السادات اتجاه واحد.