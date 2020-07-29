الوزير: ننفق على السكك الحديدية 7 مليارات جنيه سنويا ونجني نصفها

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن السكك الحديدية كانت تنقل مليون راكب يوميًا، ونتيجة لضعف الصيانة والإصلاح أصبحت تنقل 700 ألف راكب يوميًا، ثم باتت تنقل 900 ألف راكب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "بدأنا نجيب ونورد قطارات وعربات جديدة لحل المسألة، وشكلنا 38 قطارا جديدا ما بين قطارات مكيفة وفاخرة، وقطارات درجة ثالثة لكنها جديدة بالكاملة وسيارات موردة من روسيا وجراراتها موردة من أمريكا".

وتابع: "لكي نرفع نسبة تغطيتنا من إيرادتنا لمصاريف التشغيل، كنا نصرف سنويًا حتى العام الماضي 7.5 مليار جنيه، وكنا نحصل منها على ملياري جنيه، وجرى رفعهم بسبب دخل الإعلانات والخردة واستثمارات الأراضي وأصبحنا نصل إلى 3 مليارات دولار جنيه، بما لا يعني أننا لم نكن نغطي نصف مصاريف تشغيلنا".

وأوضح: "بعدما دخلت العربات الجديدة وشكلنا 38 قطارًا جديدًا، بدأنا في رفع تسعيرة الركوب في هذه القطارات الجديدة فقط".