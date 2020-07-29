طقس الخميس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والعظمى 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلا.

وتقع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 25

مطروح 28 21

السلوم 32 21

سيوة 39 23

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

طابا 39 30

الطور 35 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 40 30

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 24

سوهاج 43 26

قنا 46 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

الوادي الجديد 46 29

مونتريال 30 21

موسكو 22 15

نيويورك 34 25

واشنطن 36 25

نواكشوط 31 25