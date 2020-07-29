كامل الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا جديدا "القديمة كما هي"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العام المالي الماضي شهد تطوير قطارات السكك الحديدية، مشددًا على أنها لن تتأثر برفع سعر التذكرة للقطارات الـ38 التي دشنتها مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "الخطوط اللي هنمشي عليها القطارات الجديدة، القاهرة إسكندرية، القاهرة أسيوط، القاهرة سوهاج بواقع 6 قطارات، والعربات الإسباني المكيفة تم تطويرها في ورش السكك الحديدية وسنشكل بها 6 قطارات للقاهرة أسوان، والقاهرة المنصورة، والقاهرة إسماعيلية بورسعيد، والقطارات السياحية التي جرى تطويرها ستتجه إلى القاهرة منوف طنطا الإسكندرية، والقاهرة لبلبيس الزقازيق الشرقية المنصورة، القاهرة المانش إيتاي البارود، القاهرة كفر الشيخ، القاهرة الإسماعيلية السويس بواقع 10 قطارات، و14 قطارًا آخرًا من عربات الدرجة الثالثة التي جرى تأهيلها أيضًا".

وأوضح، أن الزيادة في الأسعار بالقطارات الجديدة لن تكون كبيرة، ولن تغطي التكاليف، ورئيس الوزراء قال إنه يجب على الأقل أن تغطي مصاريف التشغيل، ومصاريف التشغيل هتكون عبارة عن المرتبات والوقود وبعض العمرات والتي لا تكون جسيمة.