"الصحة العالمية" تنصح باتباع الإجراءات الاحترازية أثناء ذبح الأضاحي

نصحت الدكتورة مها الرباط، ممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بضرورة الالتزام بجميع الإجرءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وخاصة فيما يتعلق بذبح الأضاحي.

وطالبت الرباط خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وشمال إفريقيا، بضرورة اتباع إجراءات السلامة الغذائية في انتقاء الأضاحي واختيار أماكن الذبح، وضرورة عدم وجود التصاق أو تلاحم غير صحي مع الأضاحي لأنه ممكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية أخرى.