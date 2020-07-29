كامل الوزير: 111 مليار جنيه ديون السكك الحديدية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيجرى رفع أسعار تذاكر 38 قطارًا جديدًا والقطارات التي جرى تطويرها، إن الدولة المصرية تتحمل أرقاما ضخمة في مرفق السكة الحديدية، بعدما أهملت لفترة طويلة ولم تُجدد أو تُطور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "ديون السكك الحديدية، بلغت 111 مليار جنيه داخل الدولة، منها 35 مليار جنيه للبنك المركزي، وذلك نتيجة السحب على المكشوف لدفع المرتبات، حيث تُدفع هذه المرتبات من البنك المركزي، يعني أن القطاع يعجز عن دفع رواتب العاملين فيه".

وتابع، أن القطاع مديون لبنك الاستثمار بنحو 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى ديون لوزارتي البترول والمالية، يعمل القطاع على تسديدهم بالإضافة إلى التطوير.

وأردف: "نستهدف إدخال 900 قطار بحلول عام 2024 ضمن منظومة السكك الحديدية، ونعمل على إعادة المليون راكب سنويًا ومليوني راكب خلال 2030، كما أننا مهتمون أيضًا بنقل البضائع لزيادة الدخل لتعويض جزء من مصروفات التشغيل لنقل الركاب".