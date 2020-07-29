ارتفاع وانخفاض مبيعات شركات السيارات خلال النصف الأول من 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" تقريرا خاصا بمعدل مبيعات الشركات المصنعة للسيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019، ويضم التقرير أكثر من 12 شركة مصنعة.

وحسب التقرير احتلت شركة "شيفروليه" المركز الأول ضمن القائمة، حيث ارتفع معدل مبيعاتها خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 18431 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 18236 وحدة.

وفي المرتبة الثانية جاءت شركة "تويوتا" والتي سجلت ارتفاعًا في مبيعاتها خلال 2020 حيث وصلت إلى 11132 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 7873 وحدة.

وأوضح التقرير انخفاضًا في مبيعات شركة "نيسان" والتي جاءت في المرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 8077 وحدة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 9174 وحدة .

وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة "هيونداي" والتي سجلت انخفاضًا في مبيعاتها خلال 2020 حيث وصلت إلى 6951 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 7982 وحدة.