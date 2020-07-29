افتتاح ملعب خماسي بنادي الشرطة في مدينة الطور

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ملعبًا خماسيا نجيل صناعي ومزود بالإضاءة الليلية بنادي الشرطة بمدينة طور سيناء، إهداءً لشباب المدينة.

وأطلق المحافظ ومدير الأمن ضربة البداية لمباراة بين فريقين داخل الملعب، يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد.

ووجه المحافظ بالحفاظ على الملعب وتوزيع الملابس الرياضية على اللاعبين، وتكثيف الأنشطة الرياضية، لجذب الشباب نحو ممارسة الرياضة، لتكون أسلوب حياة وعادة صحية لدى شباب المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هذا الملعب يعد إضافة لخمس ملاعب خماسية، أقيمت بمدينة الطور، ليصل إجمالي الملاعب الخماسية إلى 21 ملعبًا على مستوى المحافظة.

وأعلن أنه سيجري مساء غد الخميس، الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، افتتاح الملعب القانوني المضاء والذي بلغت تكلفته نحو 4 ملايين جنيه، والتابع لمركز شباب طور سيناء.

شارك في الافتتاح محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والمهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الاسكان.