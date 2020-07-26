محافظ جنوب سيناء يصدق على ضوابط العمل بعد إجازة عيد الأضحى

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على القواعد المنظمة للعمل والعاملين بالمحافظة، طبقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

وقرر المحافظ استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020، مع عودة العمل بالانتظام وبكامل قوته بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس، اعتبارا من أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.