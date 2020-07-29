"الزراعة" توضح جهود الوزارة للرقابة على الأسواق خلال العيد

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تقوم بدور كبير في هذه الفترة بكل أجهزتها المختلفة "الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بعملية الرقابة ومتابعة الأسواق، ومتابعة جودة اللحوم المعروضة للمواطنين"، لافتا إلى أن كل هذا يساهم في الحفاظ على جودة المنتج المقدم للمواطن.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لمديريات الطب البيطري الموجودة للمتابعة المستمرة خلال فترة عيد الأضحي، وبالنسبة للمراكز التابعة لوزارة الزراعة يجري التكثيف لزيادة المعروض فيها في منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في أكثر من 20 محافظة.

وشدد "القرش" على أن تواجد الرقابة على المجازر سيكون بشكل مستمر لضمان عملية الذبح، وأنه سيجري فتح المجازر بالمجان في جميع المحافظات لذبح الأضحية بشكل آمن وأفضل بكثير من الذبح في الشوارع والمنازل، لأن المجازر بها أطباء لفحص الأضحية قبل وبعد ذبحها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام.