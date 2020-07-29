انخفاض مبيعات السيارات المحلية بنسبة 11.3% وارتفاع المستورد 40.3%

أعلن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن انخفاض معدل مبيعات السيارات (الملاكي) المحلية بنسبة 11.3% خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بمبيعات وصلت إلى 16829 وحدة، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 18983 وحدة.

وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات السيارات المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بنسبة 40.3% بمبيعات وصلت إلى 45342 وحدة، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 32328 وحدة.