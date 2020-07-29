محافظ الشرقية يحدد مواعيد غلق المحال والورش وغرامة 5 آلاف للمخالف

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 7399 لسنة 2020 بتحديد مواعيد عمل كافة المحال الصناعية والورش، إبتداءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً، وفي حالة مخالفة ذلك يحصل من المخالف مبلغ 5 آلاف جنيه غرامة.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كلاً في نطاق إختصاصه التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، مؤكداً على المتابعة الميدانية لمتابعة ذلك والعرض على المحافظ أولاً بأول.

يذكر أن المحال والورش تشمل تخصصات:( الحداده – النجارة – المسابك – السيارات ... وغيرها) من المحلات المقلقة للراحة والتي ينجم عن مباشرة نشاطها إزعاج يضر براحة القاطنين المجاورين لها.