الشرقية تجرى فحوصات "كورونا" للمسافرين إلى الخارج بالزقازيق

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استقبال المواطنين المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية، لإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وقال وكيل الوزارة، إن ذلك جاء تخفيفا على المواطنين من مشقة السفر وإجراء الفحوصات المعملية بالمعامل المركزية بالقاهرة.

يأتي هذا بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩صباحا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ . علي الإنترنت، واستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.