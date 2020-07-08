وفاة مدير إدارة مطوبس التموينية متأثرا بإصابته بـ كورونا

توفي فهمي أبو طاحون، مدير إدارة مطوبس التموينية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك داخل مستشفى تمى الأمديد التابع لمحافظة الدقهلية والمخصص للعزل الصحى.

وأبلغت مديرية الصحة بالدقهلية، قيادات محافظة كفر الشيخ، بوفاة مدير إدارة التموين الذي كان يتلقى العلاج بالمستشفى منذ فترة، ومن المقرر أن يصل جثمانه اليوم الأربعاء، لقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، وسيجرى دفنه وفقا للاشتراطات الصحية.

كما يتولى دفن الجثمان، فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة في كفر الشيخ، وذلك وفقا لبروتوكول علاج ودفن مصابي كورونا.