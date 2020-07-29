نوال الزغبي تطلب من جمهورها اختيار اسما لأغنيتها الجديدة

انتهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، لطرحها خلال الأيام المقبلة.

ولم تستقر نوال بعد على اسم الأغنية الجديدة، حيث وضعت لجمهورها 3 أسماء لكي يختار واحدة منها اسمًا للأغنية وهم أسعد لحظة، وتحياتي، وحياتي أنا.

وهنأت نوال الزغبي، زميلتها المطربة إليسا على إصدار الأخيرة أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي".

وكتبت "الزغبي"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أحببت أغنيتك الجديدة ألف مبروك"، لترد إليسا: "شكرا لروحك الجميلة وأتمنى أن يعجبك الألبوم".