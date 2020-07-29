دير البراموس يعلن استمرار غلق أبوابه أمام الزوار حتى إشعار آخر

أعلن دير السيدة العذراء "برموس" بوادي النطرون، للأقباط الأرثوذكس، استمرار غلق أبوابه أمام الزوار، سواء أفرادا أو مجموعات، وذلك حتى إشعار آخر.

وقال الدير في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه يرجو عدم توقيع قبول استثناءات في هذا الأمر.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قررت تفويض الأساقفة في قرارات فتح أو استمرار غلق الكنائس، طبقا لمنحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والوضع الوبائي فيها.