حظك اليوم الخميس 30-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بكونه شخصية شديدة القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.